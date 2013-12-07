إخوانيات"علوم الإسكندرية" ينظمن محاكمة رمزية تزامنًا مع استئناف الفتيات

قامت عدد من الطالبات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، ظهر اليوم السبت، بتنظيم محاكمة رمزية داخل ساحة كلية علوم جامعة الإسكندرية، بالتزامن مع أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر ضد 14 فتاة بالسجن 11 سنة وشهر، لاتهامن بقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف عدد من المحلات والعقارات، خلال تظاهرهم ضمن حركة "7 الصبح" بشارع سوريا.

حيث قامت الطالبات، بارتداء الملابس البيضاء، للتضامن مع الملابس البيضاء للفتيات المحكوم عليهن بالسجن 11 سنة وشهر، خلال جلستهم اليوم، أمام محكمة سيدى جابر مستأنف، للمطالبة بالإفراج عنهن.