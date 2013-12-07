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خمول الغدة النخامية يؤخر علامات البلوغ عند الفتيات

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خمول الغدة النخامية يؤخر علامات البلوغ عند الفتيات خمول الغدة النخامية يؤخر علامات البلوغ عند الفتيات

العديد من العوامل تؤثر على سن البلوغ وموعده منها العوامل الوراثية، وطبيعة الجسم نفسه.

ولكن هناك بعض العوامل المرضية التى تحدث نتيجة للإصابة بأمراض أخرى تؤثر بشكل مباشر على تأخر تلك المرحلة، وهو ما تسأل عنه قارئة وتقول ابنتى عمرها 16 سنة، ولم تأت لها الدورة الشهرية، وليس لها ثدى، وقد عرضتها على طبيبة مختصة والتى نصحتنا بإجراء بعض التحاليل، وبعد اطلاعها على نتيجتها أكدت أن لديها خمولا فى الغدة النخامية، وطلبت منا تصوير تلفزيون للرحم، وتحليلين آخرين.

هل هناك أدوية لمرضها؟ وهل يمكن أن تبلغ أم أنه أمر مستحيل؟

ويجيب عن هذا السؤال الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا: بالنسبة لعلاج خمول الغدة الدرقية فيكون من خلال تناول الهرمونات التى تعمل تحفز البويضة على إنتاج البويضات وبالتالى حدوث الدورة الشهرية ولكن هناك بعض الخطوات المهمة التى يجب القيام بها فى تلك الحالة وأهمها:

- إجراء أشعة مقطعية على الغدة النخامية لتحديد سبب الخمول الذى تعانى منه وعلاجه وهو ما يساعد على الشفاء بشكل أسرع.

- القيام بعمل ما يسمى دراسة كروموزومات لمعرفة أثر الهرمونات على الجسم والجهاز التناسلى.

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مصر 365