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"العليا لمناقصات علاج الأورام" تخفض "ALIMTA" لعلاج سرطان الرئة 54%

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"العليا لمناقصات علاج الأورام" تخفض "ALIMTA" لعلاج سرطان الرئة 54% "العليا لمناقصات علاج الأورام" تخفض "ALIMTA" لعلاج سرطان الرئة 54%

نجحت اللجنة العليا لمناقصات علاج الأورام، بالإدارة العامة للصيادلة، برئاسة الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، فى الاتفاق مع شركات الأدوية على تخفيض سعر عقار ألميتا "ALIMTA" لعلاج سرطان الغشاء اللبورى للرئة، والموجود بمصر ببعض المناطق الصناعية من 7350 جنيهاً إلى 3996 جنيهاً بنسبة تخفيض 54%.

وصرح الدكتور هشام توفيق، أستاذ علاج الأورام بطب طنطا، وأحد أعضاء اللجنة، بأن مستحضر "أليمتا"هو العلاج الوحيد المعتمد من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" والموجود فى المرجعيات الأمريكية والأوروبية لعلاج هذا النوع من السرطان.

جدير بالذكر أن هذا العقار يعتبر هو التاسع الذى نجحت اللجنة فى تخفيض سعره تمهيدا لاعتماده من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط، ليدخل ضمن برتوكولات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

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مصر 365