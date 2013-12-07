وزير التنمية المحلية يطالب المواطنين بالمشاركة في استفتاء الدستور

طالب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية المواطنين في مختلف المحافظات بضرورة المشاركة في الاستفتاء على الدستور .. مشيرا إلى أن الدستور تم وضعه بتوافق مجتمعي ليس له مثيل .

ورأى الوزير فى تصريحات صحفية له اليوم السبت – أن الإدلاء بنعم يؤيد خارطة الطريق التي ترسم ملامح المستقبل وتقطع الطريق على دعاة الرجعية والجهل والتخلف ، وفق رأيه .

فى سياق آخر ، أشاد اللواء عادل لبيب بدور القوات المسلحة المشرف واستجابتها لنداء الشعب فى ثورة 30 يونيو وبدور الشرطة المصرية الباسلة .. معربا عن ثقته في أن الاستفتاء سيجرى فى جو هادئ وديمقراطي وبتأمين من القوات المسلحة والشرطة .

وأشار إلى أن هذه المرحلة مهمة جدا ودقيقة في حياة المصريين وتحتاج إلى تكاتف وتعاون الجميع حتى تخرج مصر من عنق الزجاجة إلى آفاق التقدم والازدهار وحتى تلحق بركب التقدم والتنمية .

أ ش أ