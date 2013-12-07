وكيل زراعة المنوفية : منع ذبح البتلو أقل من 250 كيلو جرام

طالب المهندس محمد احمد مرسي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية فى مذكرة عرضها علي الدكتور احمد شيرين فوزي محافظ المنوفية بعمل مشروع لعدم ذبح البتلو لأقل من 250 كجم علي أن يكون مشروع البتلو ضمن المشروعات القومية بالمحافظة .

> جاء ذلك اجتماع حضوره كل من مدير الطب البيطري ورئيس قطاع بنك التنمية ومدير عام التقاوي ومدير عام تحسين الأراضي ومدير عام الإصلاح الزراعي ومفتش ري بحري ومديري عام مديرية الزراعة وذلك لمتابعة وحصر أهم المشكلات المتعلقة بقطاع الزراعة وتقديم مقترحات لحل هذه المشاكل.

> وطالب مرسى بعمل بروتوكول مشترك بين تحسين الأراضي والتعاون الزراعي من حيث تقسيم التطهير بين التحسين بالنسبة للمساقي والترع وتحديد سعر موحد للتطهير.

> كما اضاف وكيل وزارة الزراعة ان معدات التحسين جاهزة في اي وقت لحملات الازالة , وانه من الضروري حصول الجهات التي تقوم بتوزيع وبيع التقاوي علي تراخيص من ادارة التقاوي حتي يمكن متابعتها والتأكد من صلاحيتها , مشيرا الي ان كمية تقاوي القمح كانت كافية لزراعة المستهدف العام الحالي .

> كما عرض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية مشكلة مزارع الدواجن العشوائية المخالفة والتي تم إنشاؤها بدون تراخيص أو ضوابط من حيث الآمان الحيوي والمسافات المصرح بها مطلبا بوضع حل عاجل لها