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مجالس أمناء القليوبية يرفض نقل وكيلة وزارة التعليم لتصديها للفساد

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مجالس أمناء القليوبية يرفض نقل وكيلة وزارة التعليم لتصديها للفساد مجالس أمناء القليوبية يرفض نقل وكيلة وزارة التعليم لتصديها للفساد

الدكتورة بثينه كشك، وكيل وزارة التربيه والتعليم بمحافظه القليوبية

 

أعلن  مجالس الأمناء والأباء والمعلمين بالقليوبيه رفضه قرار نقل الدكتورة بثينه كشك، وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمحافظه إلى ديوان عام الوزاره ، و تمسكه باستمرارها على رأس العمليه التعليميه بالمحافظة نظرا لما شهدته المدارس من تطوير فى عهدها وإستكمالاً لما بدأته من عمليه تطهير لقيادات التعليم .

وقال المستشار طارق سليم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس ، أن كشك كانت تمثل رمزاً لمستقبل أفضل للعمليه التعليميه بالقليوبيه ، وأن نشاطها الدائم فى محاربة كل بؤر الفساد فى داخل مديرية التربيه والتعليم أثار حفيظة الفاسدين والمنتمين لتيارات سياسية مناهظه للصالح العام ومستقبل طلاب المدارس الذين هم بذورالمستقبل .

وناشد سليم وزيرالتربيه والتعليم بالإستجابه لمطالب مجالس الأمناء الذى تمثل عموم الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بالقليوبيه تحقيقاً لصالح العمل ونصرة المجتهدين فى عملهم .

وقال أولياء الأمور أن كشك قامت بحل مشاكل القبول بالمدارس التجريبيه التى واجهتها الدوله بالكامل بدون تكلفة الدوله لأى نفقات عن طريق تعزيز المساهمه المجتمعيه، ما أثار استياء بعض أصحاب المدارس الخاصه فى ضعف نسبة الالتحاق بها نظرا لتكلفتها المرتفعه بالإضافه إلى قراراتها السريعه التى حلت العديد من المشاكل التى كانت تهدد بوقف العمليه التعليميه بالمحافظه مع عدم إلتزامها بالبيروقراطيه والروتين الحكومى مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المنظمه للعمل مع غلق مراكز الدروس الخصوصيه التى يمتلكها أصحاب النفوذ، فضلاً عن إصدارها قرار بنشاء مدرسة الشهيد مدحت طلعت التجريبيه ببنها التى أنشأت بالجهود الذاتيه وتحملها مسئولية القرار رغبة للتيسيرعلى الطلاب وأولياء الأمور وحل مشاكلهم فى الحصول على مستوى تعليمى متميز بمصروفات بسيطه تعزيزاً لحق المواطن فى الحصول على تعليم متميز طبقا للدستور الجديد مما أغلق الدائره على المدارس الخاصه التى تكوى جيوب المواطنين .
> يأتى هذا بينما إلتزمت الدكتورة بثينه كشك الصمت قائلة” إذا جاءنى التكليف فعلى أن ألبى النداء فى أى مكان “.

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