كشف لغز سرقة منزل موظف شركة دعاية وإعلان

نجحت مباحث الشهداء فى تحديد وضبط إثنين من مرتكبى واقعة سرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من منزل أحد المواطنين، وتتمكن من إعادة المصوغات المستولى عليها، حيث تبلغ لمركز شرطة الشهداء من أحمد . م . ع –45 سنة – صاحب محل بقالة – ومقيم بدائرة المركز، بإكتشافه سرقة ( بعض المشغولات الذهبية عبارة عن ” أنسيال ، و2 سلسله ، و 4 خواتم ، و2 غويشه “، ومبالغ مالية قدرها “ألف دولار أمريكى ، و4200 جنيها مصرياً ” ) ..من داخل الشقة الخاصة بشقيقه محمود –35 سنة – موظف بشركة دعاية وإعلان – ومقيم حالياً بالقاهرة .

على الفور إنتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة، حيث تم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من إسلام . س . ص – ومقيم بدائرة المركز، نبيل . س . إ – ومقيم بدائرة المركز، ورضا. م . ص –19 سنة – مبيض محارة – ومقيم بدائرة المركز، ومحمد . م . إ –19 سنة – عاطل – ومقيم بدائرة المركز .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبط كلٍ من الثالث والرابع، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى، وبإرشاده تم ضبط المصوغات الذهبية ، وقرر أن المبالغ المالية حوزة المتهمان الهاربان، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.