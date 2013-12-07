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الأهلى يغادر إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية

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الأهلى يغادر إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية الأهلى يغادر إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية

 

بعثة النادى الاهلى تغادر للمغرب للمشاركة في كأس العالم للاندية

نادى الأهلى

غادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت بعثة النادى الأهلى لكرة القدم  متجهة إلى الدار البيضاء للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام بالمغرب فى الفترة من 11 إلى21 ديسمبر الحالى، وتضم البعثة 58 لاعباً وادارياً برئاسة خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى ، يرافق البعثة هادى خشبة مدير قطاع كرة القدم .
> وتصل البعثة إلى الدار البيضاء ظهر اليوم ويلعب الفريق مباراة ودية مع فريق المغرب الفاسى غداً الأحد ويتوجه إلى مدينة أغادير بعد غد الإثنين ، يلاقى فريق جوانشو الصينى يوم السبت القادم فى أولى مباراياته بالبطولة التى تضم فرق الأهلى وبايرن ميونيخ الألمانى ومونتيرى المكسيكى وأتلتيكو مينيرو البرازيلى وجوانشو ايفرجراند الصينى وأوكلاند سيتى النيوزيلندى بالإضافة إلى الرجاء البيضاوى المغربى “مستضيف البطولة” .

يذكر أن هذه هى المشاركة الخامسة للأهلى فى البطولة فى أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وأفضل نتائجه المركز الثالث عام 2006 .

وبطولة كأس العالم للأندية هى بطولة يقيمها الاتحاد الدولى لكرة القدم” فيفا “سنوياً وتجمع أندية العالم الفائزة بدورى الأبطال فى قاراتها، وأقيمت البطولة الأولى فى البرازيل ثم أقيمت بعد ذلك فى اليابان والإمارات، وتعد المغرب أول دولة أفريقية وثانى دولة عربية تستضيف البطولة .

 

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