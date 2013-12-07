«أوباما وبوش الابن وكلينتون وكارتر» يشاركون في تأبين نيلسون مانديلا

يتوجه الرؤساء الأمريكيون السابقون جيمي كارتر، وبيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، إلى جنوب أفريقيا، للمشاركة في مراسم تأبين الزعيم نيلسون مانديلا الذي رحل، مساء الخميس الماضي، عن عمر يناهز 95 عامًا . وذكر فريدي فرود، الناطق باسم «بوش»، أن الأخير سيتوجه هو وعقيلته لورا بوش، إلى جنوب أفريقيا الأسبوع المقبل، على متن طائرة الرئاسة الأمريكية «آير فورس وان»، تلبية لدعوة وجهها له الرئيس الحالي باراك أوباما، ليرافقهما هو وعقيلته ميشيل أوباما في رحلتهما الأسبوع المقبل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في مراسم تأبين «مانديلا» . وأضاف «فرود» أن الظروف الصحية للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، حالت دون ذهابه إلى جنوب أفريقيا برفقة نجله . كما سيذهب الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وزوجته هيلاري كيلنتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، إلى جنوب أفريقيا لنفس الغرض، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانا سيذهبان على متن طائرة الرئاسة أم لا . ومن المنتظر أن يذهب الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في المراسم ذاتها.وأعلن الرئيس الجنوب الأفريقي، جاكوب زوما، عن الفعاليات التي ستجرى خلال الأسبوع المقبل لإحياء ذكرى الزعيم الراحل . ووفقا للبرنامج سيكون، الأحد، يومًا للصلاة والتأمل والقداسات الخاصة . ويوم الثلاثاء سيقام قداس في مدرج يتسع لـ95 ألف شخص في إحدى ضواحي جوهانسبورج . وسيسجى جسد «مانديلا» من الأربعاء إلى الجمعة في العاصمة بريتوريا، وستقام الجنازة في قرية «قونو» حيث نشأ .

شبكةعيونالإخبارية

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