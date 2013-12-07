أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المعارضة السورية: العثور على جثث محروقة فى القلمون

Google+ Print
المعارضة السورية: العثور على جثث محروقة فى القلمون المعارضة السورية: العثور على جثث محروقة فى القلمون

قالت مصادر فى المعارضة السورية، إن ناشطين عثروا على جثث مدنيين محروقة، بينهم نساء وأطفال قتلوا على يد القوات الموالية للرئيس السورى بشار الأسد فى بلدة "النبك" بمنطقة القلمون.

وذكرت "سكاى نيوز" البريطانية، اليوم السبت، أن مكتب دمشق الإعلامى المعارض اتهم القوات الحكومية بقتل 35 شخصا، مشيرا إلى أنه تم العثور على جثث القتلى وبعضها محروق فى حى "الفتاح" شمال بلدة النبك الذى كانت قد سيطرت عليه تلك القوات.

وأضاف المكتب الإعلامى "أن النبك تشهد منذ أكثر من أسبوعين ما وصفها بالـ"حملة الشرسة" من قبل القوات الحكومية التى تسعى إلى السيطرة عليها، وسط قصف مدفعى وحصار تفرضه على البلدة".

يأتى هذا فى الوقت الذى دعا فيه المرصد السورى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الدخول الفورى إلى حى "الفتاح" فى النبك التى تشهد منذ أيام اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلى الجيش الحر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه