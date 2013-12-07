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125 قتيلا حصيلة العمليات العسكرية بسوريا أمس بينهم 43 طفلا و26 امرأة

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125 قتيلا حصيلة العمليات العسكرية بسوريا أمس بينهم 43 طفلا و26 امرأة 125 قتيلا حصيلة العمليات العسكرية بسوريا أمس بينهم 43 طفلا و26 امرأة

وثقّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 125 شخصاً فى العمليات العسكرية المختلفة التى شنتها القوات النظامية فى العديد من المدن والبلدات السورية.

وذكرت الشبكة السورية التى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، أن العمليات العسكرية التى شنتها الوحدات العسكرية التابعة للنظام السورى، أمس الجمعة، فى كافة الأنحاء السورية براً وجواً، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والطائرات والمدافع، أدت إلى مقتل 62 شخصاً فى ريف العاصمة دمشق، و31 فى حلب، و13 فى حماة، و5 فى كل من درعا وحمص، و3 فى كل من القنيطرة ودير الزور، وقتيل واحد فى اللاذقية.

ولفتت الشبكة فى بيانها، إلى أن من بين القتلى 43 طفالاً، و26 امرأة، موضحة أن الهجمات المختلفة التى شنتها قوات النظام، أسفرت فى الوقت ذاته عن سقوط عدد كبير من الجرحى فى صفوف المدنيين.

ومن جانبها ذكرت لجان التنسيق المحلية السورية، فى بيان لها أن قوات النظام قصفت بمدافع الهاون والصواريخ والدبابات مناطق برزة واليرموك ودوما وبيت شمس، ومدينة النبك بمحافظة ريف دمشق.

وأضاف البيان أن بعض دور العبادة تضررت بشدة جراء عمليات القصف بالصواريخ التى قامت بها قوات النظام على تلك المناطق، وذكر أن الراهبات الـ13 اللائى تم إخراجهن من مدينة النبك لدواعٍ أمنية، تم إيداعهن مع عائلة مسيحية فى مدنية يربوك.

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مصر 365