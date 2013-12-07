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تعرف على أنواع الانحرافات الجنسية

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تعرف على أنواع الانحرافات الجنسية تعرف على أنواع الانحرافات الجنسية

أكد الدكتور مدحت عبد الحميد أبو زيد، أستاذ الطب النفسى بجامعة الإسكندرية، أن الانحرافات الجنسية كثيرة ومتعددة ومتشعبة، مثل: الجنسية المثلية "اللواط والسحاق"، أى "الانجذاب الجنسى مع شريك من نفس الجنس".

وقال "أبو زيد"، إن هناك انحرافات أخرى نحو موضوعات مادية مثل الأثرية أو الفتيشية، والتعلق الجنسى بالأشياء التى يستعملها الجنس الآخر، أو جزء من جسمه كالشعر مثلاً، والإشباع عن طريقها بدلاً من الشخص نفسه، والبغاء ونحو الذات مثل النشاط الجنسى الذاتى المفرط "العادة السرية" والأدوات البديلة، والنرجسية "عشق الذات" وانحراف الدرجة مثل الإفراط الجنسى، الشبقية المرضية "الشهوة المرضية"، والصدوف الذى يصحبه التقزز والاشمئزاز وعدم الرغبة والبرود الجنسى عند المرأة، والعنة "الضعف الجنسى عند الرجل"، والمظهرية مثل الاستعراض أو الاستعراء "فى الأماكن العامة"، والرغبة فى لبس ملابس الجنس الآخر والتشبه بهم، وإجرائية مثل السادية حب التعذيب للمحبوب، والماسوكية حب العذاب من المحبوب، والاحتكاك الجنسى الذى يشاهد فى وسائل المواصلات المكتظة.

وإجرامية مثل الاغتصاب، وهتك العرض، وحيوانية مثل جماع الحيوان وهذا شائع فى الريف والبدو، ونحو سن الشريك مثل جماع أطفال ومسنين. وانحرافات أخرى مثل التلصص الجنسى، وجماع المحارم، وجماع الموتى، وهوس الجنس أو النيمفومانيا، والعصاب الجنسى، والتحرشات الجنسية.

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