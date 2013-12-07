أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. "أبو الغار" يشارك فى رحلة لـ"آثار سقارة" لدعم السياحة

Google+ Print

فى إطار دعم السياحة الداخلية لمصر، نظمت أمانة أبو صير للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رحلة سياحية لمنطقة "سقارة "، وذلك أمس الجمعة، بمشاركة الدكتور "محمد أبو الغار" رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وبعض أعضاء الهيئة العليا للحزب.

بدأ برنامج الرحلة بإفطار فلاحى، ثم بزيارة آثار سقارة، والسيرابيوم، وانتهى البرنامج بمعرض الأشغال اليدوية والأعمال الفنية التى قامت بها سيدات وفتيات أمانة أبوصير بالجيزة.

يذكر أن رحلة سقارة هى الثالثة من رحلات مبادرة الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لدعم السياحة الداخلية، والتى بدأت بالغردقة ثم الإسكندرية والثالثة لآثار سقارة.

1%20(1).jpg

G52a2998480c25.jpg

G52a299854eb65.jpg

G52a29985a84fe.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365