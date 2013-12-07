بالصور.. "أبو الغار" يشارك فى رحلة لـ"آثار سقارة" لدعم السياحة

فى إطار دعم السياحة الداخلية لمصر، نظمت أمانة أبو صير للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رحلة سياحية لمنطقة "سقارة "، وذلك أمس الجمعة، بمشاركة الدكتور "محمد أبو الغار" رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وبعض أعضاء الهيئة العليا للحزب.

بدأ برنامج الرحلة بإفطار فلاحى، ثم بزيارة آثار سقارة، والسيرابيوم، وانتهى البرنامج بمعرض الأشغال اليدوية والأعمال الفنية التى قامت بها سيدات وفتيات أمانة أبوصير بالجيزة.

يذكر أن رحلة سقارة هى الثالثة من رحلات مبادرة الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لدعم السياحة الداخلية، والتى بدأت بالغردقة ثم الإسكندرية والثالثة لآثار سقارة.