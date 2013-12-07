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الدعوة السلفية تطالب مرشحي «الرئاسة» بالتجهيز لخوض اختبارات لدعمهم

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الدعوة السلفية تطالب مرشحي «الرئاسة» بالتجهيز لخوض اختبارات لدعمهم الدعوة السلفية تطالب مرشحي «الرئاسة» بالتجهيز لخوض اختبارات لدعمهم
طالب سامح عبد الحميد حمودة، القيادي بالدعوة السلفية، المرشحين لرئاسة الجمهورية، بـ«سرعة تجهيز أوراقهم والبدء في تدريب أنفسهم على اختبارات، وأسئلة قيادات الدعوة السلفية، ومنها اختبارات قدرات واختبارات نفسية وقياسات متعددة، وبالتأكيد الاختبار الأول في الشرع»، مضيفًا: «بعد مقابلة الجميع تبدأ مرحلة تقييم المتقدمين، ومداولات عديدة، ثم التصويت، وظهور النتائج».وأضاف «عبد الحميد»، في صفحته على «فيس بوك»، مساء الجمعة: «وهذه الاختبارات من خصائص الدعوة السلفية، ولم أسمع بمثلها في العالم تصدر من جماعة أبدًا، وهذا الاختبارات تُثبت رسوخ قدم الدعوة في توجيه السياسة المصرية، وتؤكد مهنيتها وموضوعيتها وكفاءتها، وقدرتها على صنع القرار وصنع الرئيس بفضل الله».وأوضح: «توافد المرشحون في الانتخابات الرئاسية السابقة على خيمة الدعوة السلفية وعرضوا بضاعتهم، وبرامجهم، وإمكاناتهم، ولم نسمع مرشحًا واحدًا فيهم ذكر أن الدعوة السلفية ساومته على مصالح شخصية لدعمه، أو اشترطت عليه شروطًا في حالة فوزه، بل هي لله».

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