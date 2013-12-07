أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

” غالية ” تحيي حفل ختام بانوراما الفيلم الأوروبي

Google+ Print
” غالية ” تحيي حفل ختام بانوراما الفيلم الأوروبي ” غالية ” تحيي حفل ختام بانوراما الفيلم الأوروبي

يقام اليوم السبت حفل ختام بانوراما الفيلم الأوروبي وتحيي الحفل المطربة التونسية غالية، وذلك بسينما بلازا بالشيخ زايد وهو الختام الذي يمتد على مدار اليوم .
> ويبدأ الحفل فقراته الساعة الثالثة والنصف بعرض فيلم “ليال بلا نوم” بحضور المخرجة ليليان الراهب .
> ويتم أيضًا عرض الفيلم المصري “فيلا 69″ هناك للمرة الثانية بعد عرضه الأول في سينما جالاكسي وهو الفيلم الذي كتب قصته محمد الحاج وأخرجته ايتن امين ويلعب بطولته كل من خالد ابو النجا ولبلبة وأروى جودة .
> يليها حفلة غالية بن علي، ليتم بعدها ختام العروض بالفيلم الفرنسي “شابة وجميلة” للمخرج الفرنسي فرانسوا أوزون بطولة مارين فاتش وجيرالدين بيلهاس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا