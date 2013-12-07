” غالية ” تحيي حفل ختام بانوراما الفيلم الأوروبي

يقام اليوم السبت حفل ختام بانوراما الفيلم الأوروبي وتحيي الحفل المطربة التونسية غالية، وذلك بسينما بلازا بالشيخ زايد وهو الختام الذي يمتد على مدار اليوم .

> ويبدأ الحفل فقراته الساعة الثالثة والنصف بعرض فيلم “ليال بلا نوم” بحضور المخرجة ليليان الراهب .

> ويتم أيضًا عرض الفيلم المصري “فيلا 69″ هناك للمرة الثانية بعد عرضه الأول في سينما جالاكسي وهو الفيلم الذي كتب قصته محمد الحاج وأخرجته ايتن امين ويلعب بطولته كل من خالد ابو النجا ولبلبة وأروى جودة .

> يليها حفلة غالية بن علي، ليتم بعدها ختام العروض بالفيلم الفرنسي “شابة وجميلة” للمخرج الفرنسي فرانسوا أوزون بطولة مارين فاتش وجيرالدين بيلهاس.