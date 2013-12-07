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غداً.. آداب "عين شمس" تكرم 150 طالبا من أوائل الخريجين لدفعة 2013

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غداً.. آداب "عين شمس" تكرم 150 طالبا من أوائل الخريجين لدفعة 2013 غداً.. آداب "عين شمس" تكرم 150 طالبا من أوائل الخريجين لدفعة 2013

ينظم اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس حفل تخرج لدفعة 2012/2013، وذلك غداً الأحد، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.

ومن المقرر أن يشهد حفل التخرج الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرازق بركات عميد كلية الأداب، وأساتذة ورؤساء الأقسام بالكلية.

ويتضمن الحفل تكريم 150 طالبا من أوائل خريجى دفعة 2013، وذلك على مستوى 16 قسم بالكلية، كما يتخلل الحفل تقديم فقرات فنية متنوعة من غناء وشعر وتسليم الطلاب لشهادات التقدير، والتقاط الصور التذكارية.

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