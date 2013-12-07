أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«النور»: مواد الهوية في التعديلات الدستورية أفضل من المادة (219)

  • مصر
  • 6
Google+ Print
«النور»: مواد الهوية في التعديلات الدستورية أفضل من المادة (219) «النور»: مواد الهوية في التعديلات الدستورية أفضل من المادة (219)
قال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور وممثل الحزب الاحتياطى بـ«لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن التصويت على الدستور بـ«نعم» سينهي حالات الاستقطاب في البلاد، وسيؤدي لاستقرار الوضع السياسي والتحول لمرحلة سياسية أفضل من الوضع الحالي.وأكد «عبدالمعبود»، في تصريحات لـ«بوابة الفتح» التابعة للدعوة السلفية، مساء الخميس، أن «مواد الهوية الإسلامية في التعديلات الدستورية أفضل من المادة (219)»، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية فصلت في أحكامها المختلفة معنى الشريعة الإسلامية بوضوح.وأوضح أن الدستور عمل بشري معرض للنقصان ويقبل التعديل وليس قرآنًا، معربًا عن تمنيه أن يمر الدستور بسلام من أجل الاستقرار.من جانبه أكد الدكتور أحمد رشوان، سكرتير الهيئة العليا لحزب النور، أن الهيئة قامت بتنظيم ورشة عمل خاصة للتجهيز لحملة الحشد للتصويت على التعديلات الدستورية بـ«نعم» خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أعضاء الهيئة وافقوا بالإجماع على قرار التصويت بـ«نعم».

وأوضح «رشوان»، في بيان، مساء الجمعة، أن الهيئة اعتمدت بعض المقترحات المطروحة وهو عقد المؤتمرات الجماهيرية للتعريف بمواد الدستور وكذلك التواصل مع القوى السياسية للدفع بقوة فى المشاركة فى التصويت خلال الاستفتاء.

كما أشار إلى أن الهيئة قررت التواصل مع المواطنين فى القرى والنجوع عن طريق الهيكل الإدارى للحزب بالمحافظات.

وأضاف أن الاجتماعات سيتم عقدها بصفة دورية خلال الفترة القادمة لمتابعة الأوضاع، موضحًا عزم الحزب على إقرار هذا الدستور الذى يحافظ على الهوية وتغليبًا للمصلحة العامة بغض النظر عن موقفنا من بعض المواد..

   

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية