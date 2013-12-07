«النور»: مواد الهوية في التعديلات الدستورية أفضل من المادة (219)

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قال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور وممثل الحزب الاحتياطى بـ«لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن التصويت على الدستور بـ«نعم» سينهي حالات الاستقطاب في البلاد، وسيؤدي لاستقرار الوضع السياسي والتحول لمرحلة سياسية أفضل من الوضع الحاليوأكد «عبدالمعبود»، في تصريحات لـ«بوابة الفتح» التابعة للدعوة السلفية، مساء الخميس، أن «مواد الهوية الإسلامية في التعديلات الدستورية أفضل من المادة (219)»، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية فصلت في أحكامها المختلفة معنى الشريعة الإسلامية بوضوحوأوضح أن الدستور عمل بشري معرض للنقصان ويقبل التعديل وليس قرآنًا، معربًا عن تمنيه أن يمر الدستور بسلام من أجل الاستقرار.من جانبه أكد الدكتور أحمد رشوان، سكرتير الهيئة العليا لحزب النور، أن الهيئة قامت بتنظيم ورشة عمل خاصة للتجهيز لحملة الحشد للتصويت على التعديلات الدستورية بـ«نعم» خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أعضاء الهيئة وافقوا بالإجماع على قرار التصويت بـ«نعم»

وأوضح «رشوان»، في بيان، مساء الجمعة، أن الهيئة اعتمدت بعض المقترحات المطروحة وهو عقد المؤتمرات الجماهيرية للتعريف بمواد الدستور وكذلك التواصل مع القوى السياسية للدفع بقوة فى المشاركة فى التصويت خلال الاستفتاء.

كما أشار إلى أن الهيئة قررت التواصل مع المواطنين فى القرى والنجوع عن طريق الهيكل الإدارى للحزب بالمحافظات.

وأضاف أن الاجتماعات سيتم عقدها بصفة دورية خلال الفترة القادمة لمتابعة الأوضاع، موضحًا عزم الحزب على إقرار هذا الدستور الذى يحافظ على الهوية وتغليبًا للمصلحة العامة بغض النظر عن موقفنا من بعض المواد..