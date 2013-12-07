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"الحزاز الجلدى".. مرض غير معدٍ ويظهر فى منتصف العمر

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"الحزاز الجلدى".. مرض غير معدٍ ويظهر فى منتصف العمر "الحزاز الجلدى".. مرض غير معدٍ ويظهر فى منتصف العمر

الحزاز الجلدى هو مرض جلدى مزمن غير وراثى وليس معدٍ، وله العديد من الأشكال يصيب الجلد، ويسبب تساقط الشعر والصلع الدائم، وتسأل قارئة: أريد معرفة بعض المعلومات الخاصة بمرض الحزاز الجلدى، وكيفية العلاج منه؟

يجيب الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، قائلا: يعد الحزاز مرض جلدى غير وراثى وليس معدى، ويصيب الرجال والنساء بالتساوى وتظهر الإصابة به فى منتصف العمر، حيث تظهر أعراضه على هيئة حبوب صغيرة ذات لون اقرب البنفسجى، وتتميز بوجود نقطة منخفضة وسط الحبة، ويصاحب الحبوب رغبة شديدة فى الحكة.

وأشير إلى أنه أيضًا يصيب المرض الذراعين والساقين والوجه وتزداد حدته مع التعرض للشمس، كما أن التوتر والشد العصبى يساعد على انتشاره والمرض، يعتبر من الأمراض المناعية ويتم علاجه بالكورتيزون عن طريق الفم، وفى صورة دهانات موضوعية.

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مصر 365