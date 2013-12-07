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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى السعودية إلى 137 حالة

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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى السعودية إلى 137 حالة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى السعودية إلى 137 حالة

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" منذ سبتمبر من العام الماضى، إلى 137 حالة بعد تسجيل حالتين جديدتين لأجنبية فى الرياض وسعودية بمنطقة الجوف شمال غرب المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية فى بيان لها مساء اليوم الجمعة عن تسجيل حالتى إصابة بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق أ‌وسط التنفسية.

وأضافت الوزارة أن الحالة الأ‌ولى لمقيمة بمنطقة الرياض تعمل بالقطاع الصحى تبلغ من العمر 26 سنة ومخالطة لحالة مؤكدة وليس لديها أعراض، والثانية لمواطنة بمنطقة الجوف تبلغ من العمر 51 سنة تعانى من عدة أمراض مزمنة وتم تحويلها لمنطقة الرياض لاستكمال العلاج بالعناية المركزة.

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مصر 365

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