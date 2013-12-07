بالفيديو .. يوفنتوس يبتعد بصدارة الكالتشيو مؤقتا على حساب بولونيا

روما، (إفي): حقق يوفنتوس فوزا هاما على بولونيا بهدفين نظيفين في افتتاح منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليبتعد مؤقتا بصدارة البطولة.

أحرز الهدف الأول التشيلي أرتورو فيدال (ق12)، بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليمهدها ويسددها قوية في الشباك.

وجاء الهدف الثاني عن طريق المدافع جورجيو كيليني برأسية قوية فشل الحارس في التصدي لها في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ويبتعد يوفنتوس بذلك بصدارة الدوري الإيطالي، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه روما، الذي يتبقى له مباراة قوية أمام فيورنتينا.

بينما يحتل بولونيا المركز الـ18 برصيد 12 نقطة.