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بالفيديو .. برشلونة يفوز لأول مرة بطاقمه الاحتياطي

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بالفيديو .. برشلونة يفوز لأول مرة بطاقمه الاحتياطي بالفيديو .. برشلونة يفوز لأول مرة بطاقمه الاحتياطي

كارتاخينا (إسبانيا)، (إفي): حقق برشلونة فوزا كبيرا مساء الجمعة خارج الديار على مضيفه كارتاخينا، الذي ينافس في الدرجة الثانية، بنتيجة 4-1 في جولة ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

الفوز هو الأول لبرشلونة بطاقمه الاحتياطي لموسم 2013-2014، والذي كانت نتائج أبناء كتالونيا أثناء ارتدائه الخسارة مرتين والتعادل مثلهما.

باغت أصحاب الأرض الفريق الضيف بهدف مبكر في الدقيقة 16 قبل أن يدرك بدرو رودريجز التعادل في الدقيقة 36 ثم يتقدم سيسك فابريجاس بهدف ثان قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

ويعود رودريجز ليسجل ثاني أهدافه والثالث لبرشلونة في الدقيقة 76 ويختتم الكاميروني الشاب دونجو أهداف الكتالوني في الدقيقة الأخيرة.

وأهدر التشيلي أليكس سانشيز فرصة إحراز الهدف الأول لبرشلونة في بداية اللقاء حين انفرد بالمرمى ليصوب الكرة بعيدا.

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فيديو اليوم السابع

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