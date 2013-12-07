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طحنون بن محمد يحضر وسيف بن محمد وسيف بن زايد أفراح الكويتي والخييلي

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طحنون بن محمد يحضر وسيف بن محمد وسيف بن زايد أفراح الكويتي والخييلي طحنون بن محمد يحضر وسيف بن محمد وسيف بن زايد أفراح الكويتي والخييلي

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، مساء أمس، الحفل الذي أقامه حمد هلال ثابت الكويتي بمناسبة زفاف نجله ثابت إلى كريمة عيسى سعيد الخييلي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات والاحتفالات الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن سعيد آل نهيان، والشيخ سلطان بن سعيد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سيف آل نهيان، والشيخ سعيد بن سيف آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ حميد أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سرور الظاهري رئيس المجلس البلدي في العين، ومحمد بن سلطان بن سرور الظاهري، وحمد بن سهيل الخييلي، وعدد من المعالي الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعيان القبائل وكبار الضباط وحشد من المدعوين، وتخلل الحفل تقديم العروض والأهازيج الشعبية.

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