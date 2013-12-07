طلاب «التقنية العليا» يعبّرون عن اعتزازهم بالإمارات بالصور

نظمت كليات التقنية العليا أول من أمس حفل تكريم للفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي لطلبة كليات التقنية العليا "صورة وهوية"، التي أبرزت فخر واعتزاز الطلبة بوطنهم، وتراثهم ضمن احتفالات اليوم الوطني لدولة لإمارات، ومن خلال فن التصوير الفوتوغرافي بمشاركة حوالي 70 طالباً وطالبة، تنافسوا على 5 جوائز، وأقيمت هذه المسابقة برعاية من شركتي نيكون، والمحلات الكبرى.

وكان قسم الاعلام التطبيقي في كليات التقنية العليا نظم مسابقة بمناسبة اليوم الوطني الثاني والأربعين للدولة، دعا فيها جميع طلاب الكليات إلى المشاركة بالتقاط صور تعبّر عن علاقتهم الشخصية بالتراث والثقافة المحليين، وأثمرت المشاركات مجموعة متنوعة من الصور التي تبرز هوية الدولة الوطنية على الصعيد الفردي والشخصي.

ودعت المسابقة طلاب الكليات إلى إبراز شخصياتهم وتفرّدهم في المشاركات والتركيز على التفكير الإبداعي المتميز، ليستعرضوا رؤيتهم المتجددة إلى دور الثقافة المحلية في حياتهم اليومية وفي رسم علاقتهم بتراثهم الإماراتي، وترتب على الطلاب المشاركين اعتبار المسابقة مشروعاً توثيقياً شخصياً، يمكنهم استخدام هواياتهم واهتماماتهم للخروج بعمل يبهر الناظر ويروي قصة مشوقة.

وقال الدكتور سعود الملا، مدير كليات التقنية العليا في دبي: "هذه المسابقة جاءت في مناسبة مميزة في الدولة، وفتحت المجال للطلاب للتعبير عما يختلج في قلوبهم من حب للإمارات، وتراثها، وبيئتها الساحرة، فكان الناتج مجموعة من الأعمال التي تستحق التقدير والتكريم".

وفاز بالجائزة الأولى للمسابقة حميد أديب الشرهان من كلية دبي للطلاب،وذهبت الجائزة الثانية إلى علياء محمد المطروشي من كلية الشارقة للطالبات، الجائزة الثالثة إلى محمد غالب الكثيري من كلية أبوظبي للطلاب، فيما حصلت على الجائزة الرابعة مريم كرم البلوشي من كلية رأس الخيمة للطالبات، وحصل الطالب اسماعيل أحمد الزاهر من كلية أبوظبي للطلاب، على جائزة خاصة هي "جائزة رئيس كليات التقنية العليا - دبي الخاصة لأفضل صورة تراثية"، عن مشاركته بصورة لجامع الشيخ زايد الكبير.