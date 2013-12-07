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الجماعة الإسلامية تنعي ”مانديلا ” .. وتؤكد: آثر التسامح على الانتقام

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الجماعة الإسلامية تنعي ”مانديلا ” .. وتؤكد: آثر التسامح على الانتقام الجماعة الإسلامية تنعي ”مانديلا ” .. وتؤكد: آثر التسامح على الانتقام

نعت الجماعة الإسلامية الزعيم الأفريقي “نيلسون مانديلا”، ووصفته بأنه كان نموذجا للمناضل  وبما يحقق أهداف وطنه فى الحرية والتحرر والقضاء على التمييز العنصرى، وبناء نظام ينهى الصراع بين مكونات الشعب ويطلق كافة الطاقات لتحقيق التقدم.

وقالت الجماعة في بيان لها مساء الجمعة، إن مانديلا كان نموذجا للمناضل الفز الذي يحافظ على المبادىء في ظل المرونة في اختيار الوسائل وبما يحقق أهداف وطنه في الحرية والتحرر والقضاء على التمييز العنصري.

وأضافت الجماعة لقد ودع مانديلا عالمنا، وقد ترك لنا دروسا عديدة أهمها على الإطلاق هو أن بناء الأوطان يحتاج إلى إيثار التسامح على الانتقام، وهو ما يفتح الباب أمام المصالحة بين أبناء الوطن الواحد بما يحفظ الحقوق والحريات وينهى العداوات ويفتح صفحة جديدة من تاريخ الوطن ومستقبله أمام الجميع.

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