بالفيديو .. مباراة من ذاكرة أبو تريكة (4) - بداية عقدة الزمالك

مع وصولنا للأيام الكروية الأخيرة في مسيرة محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر يقدم FilGoal.com قصص المباريات الهامة في تاريخ الماجيكو في حلقات يومية.

بعدما كان لاعب الترسانة الموهوب في طريقه للزمالك انتقل للأهلي في يناير 2004 وبدأ مسيرة عامرة بالانجازات والبطولات مع الأهلي ومنتخب مصر.

المباراة الأولى لأبو تريكة في مواجهة الزمالك كانت في الدور الثاني من موسم 2003-2004 بعد أشهر من انتقاله للشياطين الحمر والتي خسرها الأهلي بنتيجة 2-1.

في الموسم التالي وبعد أن أصبح أبو تريكة لعب الأهلي مع الزمالك في مباراة الدور الأول من موسم 2004-2005 لتكون نقطة فارقة في مباريات القطبين الكبيرين في السنوات الأخيرة.

بعد مرور نصف ساعة من اللقاء افتتح أبو تريكة أهداف اللقاء عندما قابل تسديدة أحمد حسن "استاكوزا" التي أرسلها من خارج منطقة الجزاء وقام أبو تريكة بقطعها وهي في اتجاهها إلي محمد عبدالمنصف لتسكن الكرة الزاوية اليمني لمرمى محمد عبد المنصف‏.‏

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بقوة فضاعف أبو تريكة النتيجة عندما قابل عرضية من جيلبرتو برأسه داخل المرمى.

ومن ضربتين جزاء مشكوك في صحتهما احتسب الحكم واحدة للزمالك سجلها جمال حمزة وواحدة للأهلي سجلها جلبرتو.

وقبل أن ينتصف الشوط الثاني أضاف عماد متعب الهدف الرابع للأهلي بعد أن غافل دفاع الزمالك وراوغ عبد المنصف داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة بمهارة في الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثالثة في اللقاء يسددها عبد الحليم علي بنجاح لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 4-2.

الفوز كان الأول للشياطين الحمر منذ مباراة 6-1 الشهيرة في مايو 2001، كما أنه فتح الطريق للأهلي للتفوق على الزمالك طوال التسع سنوات التالية وحتى اليوم.

فالزمالك لم يفز على الأهلي سوى مرة واحدة طوال هذه السنوات التي شهدت 15 انتصارا أهلاويا.