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إطلاق سراح 8 أشخاص من معتقلي مدينة “تاورغاء” الليبية بسجون مدينة مصراتة

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إطلاق سراح 8 أشخاص من معتقلي مدينة “تاورغاء” الليبية بسجون مدينة مصراتة إطلاق سراح 8 أشخاص من معتقلي مدينة “تاورغاء” الليبية بسجون مدينة مصراتة

أعلن مصدر أمني ليبي اليوم الجمعة إطلاق سراح 8 أشخاص من معتقلي مدينة “تاورغاء” بسجون مدينة “مصراتة” .
> يذكر أن سكان مدينة مصراتة يتهمون أهالي تاورغاء بالوقوف مع كتائب القذافي إبان حرب التحرير الأخيرة ، وسلب الممتلكات أثناء محاولات الكتائب اقتحام المدينة .
> وقال المصدر ، في تصريح له اليوم ، إن 8 أشخاص تم الإفراج عنهم على مدار الأسبوع الماضي .. لافتا إلى أن أعمارهم تتجاوز الـ 40 عاما وأن أحدهم كهل في الـ 80 من عمره .
> أضاف المصدر أن مصراتة وعدت بالإفراج عن 500 سجين من مدن مختلفة منهم حوالي 200 سجين من مدينة تاورغاء .
> وفي السياق ذاته ، وصف مجلس تاورغاء المحلي عملية الإفراج عن السجناء بالبادرة الجيدة ، مُتوقعا تكرارها في الأيام القادمة ، كما أكد مجلس تاورغاء وصول المُفرج عنهم لأهليهم وذويهم سالمين .

أ ش أ

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