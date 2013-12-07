إطلاق سراح 8 أشخاص من معتقلي مدينة “تاورغاء” الليبية بسجون مدينة مصراتة

أعلن مصدر أمني ليبي اليوم الجمعة إطلاق سراح 8 أشخاص من معتقلي مدينة “تاورغاء” بسجون مدينة “مصراتة” .

> يذكر أن سكان مدينة مصراتة يتهمون أهالي تاورغاء بالوقوف مع كتائب القذافي إبان حرب التحرير الأخيرة ، وسلب الممتلكات أثناء محاولات الكتائب اقتحام المدينة .

> وقال المصدر ، في تصريح له اليوم ، إن 8 أشخاص تم الإفراج عنهم على مدار الأسبوع الماضي .. لافتا إلى أن أعمارهم تتجاوز الـ 40 عاما وأن أحدهم كهل في الـ 80 من عمره .

> أضاف المصدر أن مصراتة وعدت بالإفراج عن 500 سجين من مدن مختلفة منهم حوالي 200 سجين من مدينة تاورغاء .

> وفي السياق ذاته ، وصف مجلس تاورغاء المحلي عملية الإفراج عن السجناء بالبادرة الجيدة ، مُتوقعا تكرارها في الأيام القادمة ، كما أكد مجلس تاورغاء وصول المُفرج عنهم لأهليهم وذويهم سالمين .

أ ش أ