كيف غير برادلي نظرته لأبو تريكة؟

كشف الأمريكي بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن الأسباب التي دفعته لاستدعاء محمد أبو تريكة رغم أنه لم يعتمد عليه في بداية عمله مع الفراعنة.

ويرحل برادلي عن منتخب مصر عقب الفشل في التأهل لكأس العالم 2014.

وقال برادلي في تصريحات للإعلامي أحمد شوبير على قناة "CBC": "عندما وصلت إلى مصر أخبرني بعض المتخصصين في الكرة أن أبو تريكة اقترب من نهاية مشواره بالفعل، ولذلك لم استدعه لمباراة البرازيل".

وتابع "أبو تريكة لم يكن يشارك مع الأهلي في الشهور الأولى لي مع المنتخب، ولذلك لم استطع أن أحكم على ما وصلني عنه".

واستدرك مضيفا "بعدها في يناير وجدت أن أبو تريكة عكس ما وصلني عنه، فهو لاعب ذكي صاحب نظرة في الملعب، وقادر على صناعة تمريرات لا يقدمها غيره، ولكن بعدها مباشرة حدثت كارثة بورسعيد وقرر أبو تريكة الاعتزال".

وأشار برادلي إلى أنه تحدث مع أبو تريكة عقب واقعة بورسعيد، وأخبره أن الفريق يحتاجه وهو ما رحب به صانع ألعاب الأهلي.

وقال برادلي أن أبو تريكة لم يستشره في قراره الأخير باعتزال كرة القدم عقب المشاركة في مونديال الأندية مع الأهلي ديسمبر الجاري.