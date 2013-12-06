قرعة كأس العالم .. مواجهات متكررة .. والحظ يبتسم لأفيال “دروجبا” .. ولعنة الفراعنة تصيب غانا

إعداد :محمد الجرجاوى

جاءت قرعة كأس العالم 2014 بالبرازيل والتى أقيمت بالعاصمة ريو دى جنيرو غير متوازنة بشكل كبير، إذ أسفرت عن وقوع منتخبات قوية فى نفس المجموعة وفى مجموعات متاخمة لبعضها ،أى من المؤكد أن نشاهد مواجهات قوية بين المنتخبات الكبيرة فى الأدوار المبكرة مثل الـ32 والـ16.

والطريف أن المجموعات ضمت فرق التقت من قبل مع بعضها البعض عدة مرات وأسفرت القرعة عن :

*المجموعة الأولى “خارج التوقعات”

> (البرازيل – كرواتيا – المكسيك – الكاميرون)

تعد هذه ليست المرة الأولى التى تلعب فيها البرازيل المباراة الافتتاحية لكأس العالم إذ سبق لها اللعب بمونديال فرنسا98 أمام المنتخب الاسكتلندى وتغلب عليه بهدفين لهدف ،ورغم أن البرازيل صاحبة الأرض إلا أن القرعة لم تساعهدها فى وقوع منتخبات سهلة معها بالمجموعة إذ ستلاقى البرازيل المنتخب الكرواتى فى مستهل مبارايات المجموعة وسبق أن التقى الفريقان مرة من قبل فى مونديال 2006 واستطاع نجوم السامبا أن يتغلبوا بهدف أحرزه النجم كاكا،وهذا ما يؤكد ان المباراة القادمة بين الفريقين ستكون فى غاية السخونة.

بينما سنشاهد فى المباراة الثانية مواجهة ليست بالسهلة للفريقين طرفى اللقاء المكسيك والكاميرون لما يتمتع الفريقان من مستوى متقارب نسبياً.

وتعد هذه المرة الثانية التى تقع فيها الكاميرون مع المنتخب البرازيلى إذ التقوا فى مونديال 1994 بالولايات المتحدة وفاز نجوم السامبا.

ومن المتوقع أن تصعد كل من البرازيل وكرواتيا

*المجموعة الثانية : “الثأر للطواحين”

> (أسبانيا – هولندا – شيلى –استراليا)

لم يتوقع أحد فى كل من أسبانيا أو هولندا أن تكون أول مباراة لهم بالمونديال فى مواجهة بعضهم البعض إذ كانت أخر مباراة فى المونديال الماضى بين الفريقين وانتهت لصالح “الماتادور”بهدف نظيف ليقتنص كأس المونديال، وبالتالى تعد تلك المباراة الثانية فى تاريخ مواجهة الفريقين.

فى حين ستكون المباراة الثانية بالمجموعة بين شيلى واستراليا الأولى فى تاريخ مواجهات الفريقين.

> ومن المتوقع أن تصعد كل من هولندا وأسبانيا عن تلك المجموعة.

*المجموعة الثالثة :”فرصة دروجبا الأخيرة”

( كولومبيا – اليونان – اليابان – ساحل العاج)

تتكون تلك المجموعة من فرق متقاربة المستوى بشكل كبير إذ تمثل كولومبيا العائدة للمونديال بعد ثلاث بطولات غياب عن كأس العالم ويأتى بعدها منتخب ساحل العاج ثم المنتخب اليابانى أول منتخب صعد للمونديال البرازيلى وأخيراً اليونان وستكون جميع لقاءات المجموعة بين الفرق “كلاكيت” أول مرة مواجهة مباشرة.

ومن المتوقع أن تشهد لقاءات فى غاية الصعوبة ومن الصعب التكهن بمن هو قائد المجموعة.

*المجموعة الرابعة: “الأبطال وجهاً لوجه”

( أوروجواى – كوستاريكا – إيطاليا – إنجلترا)

الطريف فى تلك المجموعة أنها تضم ثلاثة أبطال عالم سابقين مثل الأوروجواى الحاصلة على لقبين من قبل والتى ستواجه كوستاريكا فى افتتاح المجموعة وتعد هذه المرة الأولى التى يتواجه فيها الفريقان بالمونديال.

بينما على الجانب الأخر من المجموعة ننتظر لقاء الموت أو النهائى المبكر بين إيطاليا وإنجلترا والإثنان أبطال عالم سابقين إذ حصلت الثانية على البطولة 1966 بينما حصلت الأولى على البطولة أربع مرات سنوات 34،38 ،82،2006 والغريب أن هذه المرة الأولى التى يلتقى الفريقان بالمونديال رغم كثرة مشاركتهم بالبطولة.

ومن المتوقع صعود المنتخب الإيطالى والأوروجوانى عن تلك المجموعة.

*المجموعة الخامسة :”الحظ للأقوى”

( سويسرا –الإكوادور – هندوراس – فرنسا)

تعد هذه المجموعة إلى حد ما ضعيفة لما تشمله من دول ليست بالقوية كروياً باستثناء فرنسا حاملة لقب 98 والتى صعدت بشق الأنفس،وستشهد المواجهة الاولى بالمجموعة بين فريقى سويسرا والإكوادور وتعد هذه المرة الأولى التى يتواجه فيها الفريقان بالمونديال،وهذا أيضاً ما سيحدث فى المباراة الأخرى بين فرنسا والهندوراس.

لكن سبق أن التقى المنتخب الفرنسى بالمنتخب السويسرى فى مونديال 2006 وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين

> ومن المتوقع أن تسفر تلك المجموعة عن صعود كل من فرنسا وسويسرا عن تلك المجموعة ،لاسيما أن تصنع الإكوادور المفاجأة.

*المجموعة السادسة: “هل سيفعلها ميسى ورفاقه”

> (الأرجنتين – البوسنة والهيرسك – إيران – نيجيريا)

تشهد تلك المجموعة حضور المنتخب البوسنى الضيف الجديد على كأس العالم وذلك لتأهله لأول مرة فى تاريخه ،لكن حظه العسر أوقعه فى مواجهة منتخب “التانجو” الأرجنتينى فى أولى مواجهات المجموعة،بينما سنشاهد لقاء فى غاية القوة بين المنتخب الإيرانى والنيجيرى وتعد هذه أول مواجهه بين الفريقين بالمونديال ،بينما سيعد لقاء نيجيريا والأرجنيتن لقاء ذو طابع خاص و”ثأرى” إذ تعد تلك المواجهه الثالثة فى تاريخ لقاءات الفريقين بالمونديال إذ سبق أن التقوا من قبل فى بطولات 94و2002 وانتهت جميعها للأرجنتين.

*المجموعة السابعة :”لعنة الفراعنة تصيب النجوم”

(ألمانيا – البرتغال – أمريكا- غانا )

تعد تلك المجموعة ثانى أقوى المجموعات بالبطولة لما تحتويه على فرق قوية ومميزة فى كرة القدم إذ ستشهد أولى مبارايات المجموعة لقاء البرتغال وألمانيا ،وكانت أخر مباراة للفريقين بالمونديال الألمانى 2006 وانتهى لقاء المركزين الثالث والرابع لصالح الألمان برباعية مقابل هدف وتعد هذه المباراة الثانية فى تاريخ مواجهات الفريقين.

بينما يعد لقاء غانا وأمريكا لقاء ذو طابع خاص إذ يسمى هذا اللقاء”الثأر” من جانب الأمريكان للمونديال الماضى ولبوب برادلى مدرب منتخب مصر الذى خرج من التصفيات بهزيمة ثقيلة من النجوم السوداء وهذه المرة الثالثة التى يلتقى فيها الفريقان إذ التقوا المونديال الماضى بدور ال16 ونجحت غانا فى الصعود والتقوا أيضا فى مونديال 2006 وفاز النجوم السوداء بنفس النتيجة بهدفين لهدف.

وسبق لأمريكا أن التقت المنتخب الألمانى فى مونديالى 98 بفرنسا و2002 بكوريا واليابان وانتهت تلك المواجهات لصالح الألمان.

فى حين التقت البرتغال المنتخب الأمريكى فى مونديال 2002 وانتهى اللقاء لصاح “أبنا العم سام” برباعية مقابل هدفين وخرجت البرتغال من البطولة.

ومن المتوقع أن يصعد كل من ألمانيا والبرتغال من تلك المجموعة لما يتمتع المنتخبان من قوة فنية هائلة.

*المجموعة الثامنة : “الحصان الأسود”

(بلجيكا – الجزائر –كوريا الجنوبية –روسيا)

ينتظر الملايين من عشاق الكرة المنتخب البلجيكى الذى صعد للمونديال بسهولة مطلقة بعد غيابه عن البطولتين السابقتين وسيواجه فى أولى مبارايته بالمجموعة المنتخب الجزائرى الشقيق الذى سيواجه صعوبة فى الصعود للدور الثانى.

وسيكون لقاء روسيا بكوريا الجنوبية لقاء متكافئ بين سرعة النمور الأسيوية والدب الروسى.

ويتوقع الجميع أن تصعد كل من بلجيكا وروسيا للدور الثانى.

والغريب فى هذه المجموعة أن جميع فرق المجموعة لم يواجهوا بعض من قبل.