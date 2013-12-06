بالفيديو – نهائي 2010 على رأس 5 مباريات معادة في مونديال 2014

ستشهد مرحلة المجموعات من كأس العالم 2014 مباريات مكررة من مونديال 2010.

بداية المجموعة الثانية التي ضمت إسبانيا وهولندا وتشيلي وآستراليا ستكون من نهاية مونديال 2010.

إسبانيا التقت بهولندا في نهائي مونديال 2010، في مباراة استمرت للوقت الإضافي.

وسجل أندريس إنيستا هدف التتويج الإسباني في الدقيقة 116.

وستلعب سويسرا في مجموعتها الخامسة مع الهندوراس في تكرار لمباراة مماثلة في مونديال 2010 انتهت بالتعادل السلبي.

وفي المجموعة السادسة، تنتظر نيجيريا مواجهة صعبة أمام الأرجنتين في إعادة لمباراة مونديال 2010 في مرحلة المجموعات أيضا.

وانتهت مواجهة 2010، بفوز رفاق ليونيل ميسي بهدف جابرييل هاينزه.

وفي المجموعة السابعة تلعب ألمانيا مع غانا في تكرار لمباراة مرحلة المجموعات أيضا من مونديال 2010.

فالمنتخبان التقيا في مونديال 2010، وتأهلا سويا لدور الـ16، وفي النسخة المقبلة من المونديال سيلعبان مجددا.

وكانت ألمانيا قد فازت على النجوم السوداء في 2010 بهدف ميسوت أوزيل.

وفي نفس المجموعة النارية، ستحاول الولايات المتحدة الانتقام من غانا بعد أن أقصتها النجوم السوداء من دور الـ16 من مونديال 2010.

فغانا فازت على الولايات المتحدة وقتها 2-1، لتواصل طريقها نحو ربع النهائي قبل الخسارة من أوروجواي بركلات الترجيح في المباراة الشهيرة.