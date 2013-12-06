أمن الأقصر يضبط سيارة مسروقة بمنطقة القرنة

ضبطت قوات أمن الأقصر، اليوم الجمعة ، سيارة ملاكي مسروقة تحمل لوحات معدنية مزورة بمنطقة القرنة غرب الأقصر.

وقال اللواء عصام الحملي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية أنه جاري فحص السيارة للتأكد من مالكها ..كان اللواء مصطفى بكر، دير أمن الأقصر، قد تلقي إخطاراً من اللواء عصام الحملى مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد بالعثور على إحدى السيارات المسروقة ، تحمل لوحات معدنية مزورة رقم ” ج ن و456 ” بمنطقة القرنة غرب الأقصر.

> حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت الحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .