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كلينسمان: جاهزون لتخطي ألمانيا والبرتغال

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كلينسمان: جاهزون لتخطي ألمانيا والبرتغال كلينسمان: جاهزون لتخطي ألمانيا والبرتغال

(إفي): اعترف الألماني يورجن كلينسمان، مدرب منتخب الولايات المتحدة، اليوم بصعوبة المجموعة التي أوقعته فيها قرعة كأس العالم 2014 في مواجهة ألمانيا والبرتغال وغانا، مؤكدا في الوقت نفسه قدرة فريقه على التأهل لدور الـ16.

وصرح كلينسمان عقب الإعلان عن القرعة "من الواضح أنها من أصعب المجموعات، لكننا مستعدون للمواجهة والمنافسة على بطاقة الدور التالي".

كما أشار إلى صعوبة الأجواء المناخية في البرازيل، البلد المضيف، مؤكدا أن ظروف الطقس ستكون أصعب على الأمريكي من نظيره الألماني.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الماكينات الألمانية مع كل من الولايات المتحدة والبرتغال وغانا ضمن المجموعة السابعة النارية.

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