الجلسة الافتتاحية لقمة «الإليزيه» تتحول إلى «رثاء» تخليدًا لـ«مانديلا»

نعى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ورؤساء دول وحكومات ووفود البلدان الأفريقية المشاركة في قمة «الإليزيه» حول الأمن والسلام في القارة الأفريقية بباريس، الجمعة، المناضل والزعيم الأفريقي الكبير نيلسون مانديلا. وطغى رحيل «ماديبا» على أعمال الجلسة الافتتاحية، حيث وضعت صورة كبيرة للزعيم الجنوب الأفريقي، الذي وافته المنية، مساء الخميس، في خلفية المنصة الرئيسية لفعاليات القمة التي بدأها الرئيس الفرنسي بالقول إن العالم أجمع في حداد بعد وفاة «مانديلا» تاركًا «مكانة في الضمير العالمي».وأضاف أن «مانديلا» لم يكتفِ بتغيير جنوب أفريفيا، ولكن العالم أجمع متسلحًا بإرداته التي لم تضعف، وانتصر في جميع المعارك التي خاضها، كما قاوم في السجن لمدة 27 عامًا، ليخرج من هذه المحنة من أجل تأسيس الديمقراطية، وجعل من جنوب أفريقيا قوة في خدمة السلام.وشدد الرئيس الفرنسى، على أن «مانديلا سيبقى الرمز، وأنه من المفارقات أن تجتمع أفريقيا بباريس في اليوم التالي لرحيل الزعيم الجنوب أفريقي، وفرنسا تتذكر رسالة الأمل التي حملها مانديلا لكل شعوب العالم، واليوم فإن نيلسون مانديلا هو الذي يترأس هذه القمة».من ناحيتها، أثنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، نيكوانا ماشبان، على «مانديلا» الذي عاش حياة جديرة بأن تعَاش، وذكرت أن «مانديلا» هو الرئيس المؤسس لجنوب أفريقيا الحقة، وقد رحل ولكن أفكاره ومُثُله مازالت معنا ونضاله مستمرًّا.وأوضحت أن «رحلة (مانديلا) بدأت إبان مرحلة الاستعمار ونشأة منظمة الوحدة الأفريقية، نحن ننحني لذكراه، ولابد وأن نواصل مسيرة مانديلا لأن أوطاننا الأفريقية لن تتحرر إلا بإزالة الفقر والفساد وعدم المساواة».ومن ناحيتها، أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نيكوسازانا زوما: «إننا نعيش لحظة تاريخية حزينة برحيل نيلسون مانديلا أحد أبناء القارة الأبرار الذي اتسع قلبه للقارة بأسرها».وأعرب رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، عن حزنه لرحيل القائد الجنوب أفريقي الذي قال إن العالم بأسره فقده، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي قام به «مانديلا» لإرساء قواعد الديمقراطية وتحقيق المصالحة الوطنية في بلاده.

شبكةعيونالإخبارية

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