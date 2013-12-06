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بالفيديو .. مؤسس كمل جميلك : قطر تحالفت مع اسرائيل وأمريكا ضد مصر ومصالحها

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بالفيديو .. مؤسس كمل جميلك : قطر تحالفت مع اسرائيل وأمريكا ضد مصر ومصالحها بالفيديو .. مؤسس كمل جميلك : قطر تحالفت مع اسرائيل وأمريكا ضد مصر ومصالحها

حملة كمل جميلك

 

قال المستشار رفاعى نصر لله مؤسس حملة ” كمل جميلك ” : ” ان دولة قطر ترعى الإرهاب فى وتتعاون بشكل دائم مع جماعة الإخوان المسلمين،بالاضافة الى قنوات ” الجزيرة ” التى تحض الارهاب ” .

واضاف نصر الله   لـ” اونا ” : ” أن قطر تحالفت مع اسرائيل وامريكا والاخوان ضد مصر و المصالح المصرية فى العالم . وفيما يخص ” الدستور” .

اكد نصر الله : برغم رفضي لأداء لجنة الخمسينالا انهم يدعمون مصلحة الوطن”، موضحًا :” ان الحملة سوف تقوم بدعوة المواطنين للتصويت بـ( نعم ) على مواد الدستور عن طريق طباعة كتيبات تشرح مواده “.

وأشار مؤسس حملة ” كمل جميلك ” انه يقدم التهانى للفريق السيسى لحصوله على المركز الاول فى استفتاء شخصية العام لمجلة ” التايم ” الامريكية، وتفوقه على الرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان “.

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أونا

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