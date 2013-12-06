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القبض على تاجر مخدرات وفرار آخر عقب إطلاق نار على كمين العلمين بمطروح

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القبض على تاجر مخدرات وفرار آخر عقب إطلاق نار على كمين العلمين بمطروح القبض على تاجر مخدرات وفرار آخر عقب إطلاق نار على كمين العلمين بمطروح

 

الداخلية

تمكنت قوات الأمن بمدينة العلمين بالساحل الشمالي التابعة لمديرية أمن مطروح من إلقاء القبض على تاجر مخدرات وفرار آخر عقب إطلاقهما النار من سلاح آلي من داخل أتوبيس خاص على كمين لقوات الأمن عند مدخل طريق العلمين – وادي النطرون بعد مطاردتهما .

أعلنت مديرية أمن مطروح أن قوة من ضباط وأفراد وحدة مباحث العلمين بالتعاون مع ضباط وعناصر الإدارة العامة للمرور والأمن المركزي المتمركزين بالكمين وأثناء استيقاف السيارة رقم 60 أوتوبيس خاص مطروح تمكن قائده من الدوران في الاتجاه المعاكس، حيث قام شخصان بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات عقب تخليهما عن الأتوبيس وفرا هاربين داخل أحد الدروب الصحراوية .

قامت القوات بملاحقتهما والتعامل معهما وتمكنت من ضبط علي . ع . ع .م 51 سنة عاطل مقيم المهدية – أبو المطامير – البحيرة وبحوزته بندقية آلية، وتمكن الشخص الآخر من الهرب داخل أحد الدروب الصحراوية .

وتمكن ضباط المباحث من تحديد هويته حيث تبين أنه يدعي عبد السلام إ . ع . ي وشهرته سالم إسرافيل ومقيم بالضبعة – مطروح .

وبالكشف عن المتهم المضبوط تبين أنه هارب من سجن الفيوم عقب أحداث ثورة 25 يناير في البناية رقم 13517 لسنة 2006 مخدرات جنايات إمبابة – الجيزة والمقضي فيها بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا.

وجاري التحقيق المتهم عن مصدر المضبوطات وأسلوب تصريفها والوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامي .

تم التحفظ علي المتهم والسلاح المضبوط تحت تصرف النيابة، وجاري رفع بصمتي الشاسيه والموتور للسيارة لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة بسرعة ضبط المتهم الهارب .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 56/748 لسنة 2013 جنايات العلمين تمهيدا العرض على النيابة.

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