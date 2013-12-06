الأمير William كان بصحبة ابنتا Mandela أثناء وفاته

بعد أن حقق فيلم " Mandela: Long Walk To Freedom"، الذي يجسّد قصة حياة الزعيم الراحل Nelson Mandela، أرقاماً قياسية في جنوب أفريقيا، بدأ عرضه في دور السينما العالمية. وكان عرضه ليلة أمس في بريطانيا، حيث شاهده الأمير William وزوجته Kate، إلى جانب ابنتي Mandela: Zindzi وZenani.

ولدى دخول Zindzi ، البالغة من العمر 55 عاماً، فوق السجادة الحمراء، مع دوق ودوقة Cambridge، قالت إنها ترغب في رؤية والدها أكثر، إذ كانت تجهل نبأ وفاته.

وتلقت Zindzi و Zenani نبأ وفاة والدهما عبر الهاتف، بعد بدء عرض الفيلم. وفي جرأة كبيرة منهما، طالبتا باستمرار عرض الفيلم، ولكنّهما غادرتا تحت وقع الصدمة، التي كانت أكبر منهما، إذ انهارتا، حسب ما ذكر موقع "dailymail" البريطاني.

وقد علم الأمير William بالنبأ على الفور، وأعرب عن حزنه، بعد انتهاء عرض الفيلم، الذي كرس حياة الرئيس الجنوب أفريقي الأسبق.

وألقى William كلمة مقتضبة، بعد الوقوف دقيقتي صمت حداداً، في ختام عرض الفيلم، قائلاً: "إن وفاة Mandela أمر محزن للغاية، وتذكرنا للتو إلى أيّ حدّ كان Mandela رائعاً وقدوة"، ثمّ أضاف: "إني أرفع صلواتي له ولعائلته".

وبدا الحضور مصدوماً، عندما صعد المنتج Anant Singh إلى المسرح وأخبر الحضور بوفاة Mandela، بعد انتهاء الفيلم.

وبعد ذلك، أصدر الممثل البريطانيّ Idris Elba، الذي يؤدي دور مانديلا في الفيلم، بياناً قال فيه: "أنا مصدوم، وفي حداد مع العالم وعائلة Mandela. خسرنا أحد أكبر رجال العالم، وأنا فخور جداً بأن اسمي ارتبط به".

وكان الممثل قد أعرب قبل ذلك، على السجادة الحمراء، عن أمله بأن يتمكن Mandela من رؤية الفيلم.

يُذكر أن Mandela كان قد فارق الحياة قبيل نصف ساعة من عرض الفيلم، إلا أنّ أحداً لم يعرف قبل بدء العرض.

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