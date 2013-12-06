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وزير التعليم: لن نتهاون مع أي «إهدار لحقوق المعلمين»

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وزير التعليم: لن نتهاون مع أي «إهدار لحقوق المعلمين» وزير التعليم: لن نتهاون مع أي «إهدار لحقوق المعلمين»
شدد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، على ما سماه «عدم تهاون الوزارة مع أي إهدار لحقوق المعلمين، من جانب أي جهة».وقال الوزير، في تصريحات، الجمعة، إن نجاح العملية التعليمية وتطويرها يأتي من خلال المعلمين، وإن الأيام القليلة المقبلة، ستسفر عما اعتبره «نتائج ترضي جميع المعلمين».وقال إبراهيم نشأت، منسق حركة تسمى «تمرد معلمي القاهرة»، إن الوزير، قال له خلال أحد اللقاءات مؤخرًا، إن جميع معلمي سيطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، وإن مجلس الوزراء، ووزير المالية، مهتمون بهذا الموضوع.

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