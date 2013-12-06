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رئيس النيجر : ليبيا قد تتحول إلى صومال جديد

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رئيس النيجر : ليبيا قد تتحول إلى صومال جديد رئيس النيجر : ليبيا قد تتحول إلى صومال جديد

رئيس النيجر

 

قال محمد إيسوفو رئيس النيجر يوم الجمعة ، إن ليبيا تواجه خطر التحول إلى دولة فاشلة كالصومال وذلك بعد أن قتل مسلحون مدرسا امريكيا في مدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم الخميس.

وتكافح النيجر الإسلاميين المتشددين في الداخل وتريد تعزيز العلاقات العسكرية مع شركاء غربيين ودول مجاورة فيما يعيد متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة تنظيم صفوفهم في جنوب ليبيا بعدما أجبرتهم قوات فرنسية على الانسحاب من مالي هذا العام.

وبحسب وكالة رويترز قال ايسوفو للصحفيين قبل قمة فرنسية افريقية في باريس “نخشى أن تسقط ليبيا في أيدي ارهابيين سلفيين وتصبح كالصومال.

“من المحزن أن نرى الارهابيين هناك والميليشيات السلفية المسلحة في بنغازي ويقتل الناس يوميا تقريبا. يجب أن نحقق الاستقرار لليبيا.”

وكان مسلحون قد قتلوا بالرصاص مدرسا أمريكيا يعمل في بنغازي يوم الخميس بعد أكثر من عام على اقتحام اسلاميين متشددين للقنصلية الامريكية في المدينة وقتلهم للسفير الامريكي وثلاثة آخرين.

 

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