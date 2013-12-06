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مدرب كوت ديفوار: مجموعتنا متوازنة وسعيد بالقرعة

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مدرب كوت ديفوار: مجموعتنا متوازنة وسعيد بالقرعة مدرب كوت ديفوار: مجموعتنا متوازنة وسعيد بالقرعة

أبدى الفرنسي صبري لاموشي المدير الفني لكوت ديفوار سعادته بقرعة كأس العالم بعد أن أوقعته بالمجموعة الثالثة في مواجهة منتخبات اليابان وكولومبيا واليونان.

وقال لاموشي للجزيرة الرياضية "مجموعة متوازنة وسعيد أن أرى كوت ديفوار بها، لابد أن نلعب بطريقة جيدة فنحن سنواجه أول منتخب صعد للمونديال كما تمتلك كولومبيا أفضل اللاعبين".

وأضاف عن طموح الفريق في البطولة خاصة وأنها المشاركة الأخيرة لبعض لاعبي هذا الجيل "نحن ننظر للأمر بطريقة مختلفة فهي المشاركة الأولى لبعض اللاعبين والأخيرة للبعض".

وتابع "لا بد أن نتفوق على تلك الفريق في الأداء، كأس العالم يلعب على تفاصيل صغيرة ويجب أن نجهز أنفسنا بطريقة جيدة".

يذكر أنها المشاركة الثالثة لمنتخب كوت ديفوار إذ خرج من النسختين السابقتين من الدور الأول للبطولة بعد أن أوقعته القرعة في مجموعتين صعبتين.

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