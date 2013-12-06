اليوم السابع: الجيش يستعد للاستفتاء والرئاسة تدرس تعديل خارطة الطريق

ترصد "اليوم السابع" فى عددها الصادر، غدا السبت، استعدادات الجيش والشرطة لتأمين الاستفتاء على الدستور المعدل، حيث رصدت قوات الأمن 150 ألف ضابط وجندى لتأمين عملية الاستفتاء، إضافة إلى انتشار قوات خاصة فى المحافظات الساخنة، كما أن وزارة الداخلية تجهز الصناديق الشفافة.

يأتى ذلك فيما ترددت أنباء أن رئاسة الجمهورية تدرس تعديل خارطة الطريق، وفى المقابل قالت مصادر إن الرئيس عدلى منصور يتمسك بالخطوات المعلنة لخارطة المستقبل.

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