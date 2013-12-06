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محافظ الجيزة: موقع التظاهرات السلمية بعيد تماماً عن المنشآت السياحية

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محافظ الجيزة: موقع التظاهرات السلمية بعيد تماماً عن المنشآت السياحية محافظ الجيزة: موقع التظاهرات السلمية بعيد تماماً عن المنشآت السياحية

قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، إنه جار تمهيد المنطقة التى تم تخصيصها للتظاهر دون ترخيص، كما يتم إعداد الحواجز والإنارة وسيارات الإسعاف حتى تكون صالحة من كافة النواحى.

وأضاف محافظ الجيزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أنه تم تحديد المنطقة لبعدها تماما عن المنشآت السياحية وعدم تأثيرها على زوار الفنادق والمتحف المصرى الجديد ومداخل المبانى السكنية، ويتم مراعاة ذلك بدقة عن طريق توفير طرق بديلة فى حالة إغلاقه.

وأوضح أن المكان سيتم تجهيزه بشكل كامل خلال أسبوعين، لافتا إلى أنه يشترط للتظاهر بأن يكون سلمياً، ومن يخالف ذلك يوضع تحت طائلة القانون.

يذكر أنه تم تخصيص 3.5 فدان أعلى ترعة المنصورية للتظاهر السلمى.

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