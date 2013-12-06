ما علاج البروز الجلدية على العنق؟

إن أى تغيرات تحدث على الجلد تسبب قلقا وتوترا نفسيا لدى الشخص، حيث أرسل أحد القراء إلى "اليوم السابع" يتساءل عن ظهور زوائد جلدية بسيطة بالعنق ولا يعرف كيف يمكن التخلص منها، مع العلم أن هذه الإصابة لا تسبب له أى آلام؟

أجابت عن هذه التساؤلات الدكتورة سارة إبراهيم أخصائية جلدية وأمراض تناسلية، قائلة إن على الأغلب أن تلك الإصابة هى زوائد جلدية حميدة، وهى عبارة عن ظهور أجزاء بارزة من الجلد وتظهر بمنطقة الرقبة، وغالبا ما تظهر فى ثنايات الجسم مثل تحت الإبط، وأعلى الصدر، وهى لها نفس لون جلد الجسم أو أغمق قليلا وتظهر على سطح الجلد بأشكال وأحجام مختلفة.

وأضافت سارة، تظهر تلك الزيادات الجلدية مع التقدم بالعمر، وتظهر لدى من يعانون من وزن زائد أو أثناء الحمل، وتزيد نسبتها بشدة بين كبار السن فنجد أن هناك شخصا من أصل كل 4 أشخاص يعانون من تلك المشكلة وفى الأغلب أنها تكون وراثية، لذلك تظهر داخل العائلة.

وقالت سارة إن علاج تلك الحالة غالبا ما يكون من خلال طبيب التجميل والذى يعمل على إزالتها بعدة طرق منها الكى البارد أو الكى الحرارى أو الكى الكهربائى أو الكى الكيميائى من خلال وضع مواد كيميائية، وأخيرا يمكن استخدام الليزر لعلاج تلك الحالات.