للأمهات.. احذرى الحفاضات حتى لا تسبب التهابات للطفل

تعانى كثير من الأمهات من التهابات المنطقة التناسلية للطفل، وغالبا ما يسمى تلك الإصابة بالتهابات الناتجة عن الحفاض، يقول الدكتور إسلام الشاذلى طبيب مقيم جراحة المسالك البولية، إن الأطفال الرضع الذين يتم استخدام الحفاضات لهم لفترات طويلة أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المنطقة التناسلية.

وعلل إسلام حدوث ذلك الالتهاب بسبب انتشار البكتريا التى تلوث الحفاضات المبللة، وتزيد تلك الإصابات لرضع من الإناث أكثر من الذكور، وعلى الرغم من أن بعض الأمهات يقمن بتغيير الحفاضات بصورة منتظمة إلا أنهم يظلون عرضة للإصابة بالتهابات مسالك بولية.

وتظهر الأعراض من خلال بكاء شديد عند التبول والذى غالبا ما يكون بسبب وجود حرقان، بالإضافة إلى شعور الطفل بعدم الراحة، وإذا كان الطفل كبيرا قد يبدى رغبة بالقئ، مع وجود ارتفاع بدرجة حرارة جسم الطفل والآلام بالبطن، مضيفا أن عند ازدياد تلك الحالة لابد من الذهاب إلى الطبيب حتى يتمكن من تشخيص المرض، وغالبا ما يسأل عن وجود حالات مشابهة فى الأسرة.

وقال الشاذلى، للاطمئنان على صحة الطفل يتم عمل تحليل مزرعة بول لاكتشاف ما إذا كان الإصابة مجرد التهابات سطحية أو التهابات مسالك بولية وخاصة لدى الفتيات، وللوقاية من تلك الإصابة لابد من جعل الطفل يتناول كميات كبيرة من السوائل وخاصة الماء حتى يتم غسل المثانة وبالتالى يتم الحفاظ على المثانة من الإصابة بأى ميكروبات.

وأضاف الشاذلى بالنسبة إلى تنظيف الفتيات يجب أن يتم تنظيفها من الأمام إلى الخلف، إذا كانت الفتاة أكبر سنا فعلى الأم أن توضح لطفلتها كيف يمكنها تنظيف نفسها.