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الاتحاد الأفريقى ينكس أعلامه حدادًا على وفاة مانديلا

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الاتحاد الأفريقى ينكس أعلامه حدادًا على وفاة مانديلا الاتحاد الأفريقى ينكس أعلامه حدادًا على وفاة مانديلا

أصدرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى نكوسازانا دلامينى زوما، تعليمات بتنكيس أعلام الاتحاد حدادًا على وفاة نيلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقيا الأسبق .

وأعربت رئيسة المفوضية عن شعورها وشعور العاملين بالمفوضية والاتحاد الأفريقى بالآسى لرحيل مانديلا ” الأيقونة الأفريقية ” والحائز على جائزة نوبل للسلام، قائلة فى بيان أصدرته اليوم ” إن مانديلا يرمز إلى روح التضامن فى النضال من أجل الكرامة وضد التفرقة العنصرية والاضطهاد والاستعمار ، والكفاح من أجل تقرير المصير والسلام والمصالحة” .

وصف البيان رحيل مانديلا بأنه يمثل خسارة كبيرة لعائلته ولقارة أفريقيا وللانسانية نفسها .

وجاء في البيان “إنه فى هذا الوقت المحزن ، فإن قلوبنا وأفكارنا مع أرملته جراتسا ميتشيل وزوجته السابقة وينى مانديلا وأبنائه وأحفاده وشعب جنوب أفريقيا وأفريقيا ” .

وأشارت رئيسة المفوضية إلى أنه سيتم فتح سجل للتعازى فى وفاة مانديلا، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا .

أ.ش.أ

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