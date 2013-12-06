الاتحاد الأفريقى ينكس أعلامه حدادًا على وفاة مانديلا

أصدرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى نكوسازانا دلامينى زوما، تعليمات بتنكيس أعلام الاتحاد حدادًا على وفاة نيلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقيا الأسبق .

وأعربت رئيسة المفوضية عن شعورها وشعور العاملين بالمفوضية والاتحاد الأفريقى بالآسى لرحيل مانديلا ” الأيقونة الأفريقية ” والحائز على جائزة نوبل للسلام، قائلة فى بيان أصدرته اليوم ” إن مانديلا يرمز إلى روح التضامن فى النضال من أجل الكرامة وضد التفرقة العنصرية والاضطهاد والاستعمار ، والكفاح من أجل تقرير المصير والسلام والمصالحة” .

وصف البيان رحيل مانديلا بأنه يمثل خسارة كبيرة لعائلته ولقارة أفريقيا وللانسانية نفسها .

وجاء في البيان “إنه فى هذا الوقت المحزن ، فإن قلوبنا وأفكارنا مع أرملته جراتسا ميتشيل وزوجته السابقة وينى مانديلا وأبنائه وأحفاده وشعب جنوب أفريقيا وأفريقيا ” .

وأشارت رئيسة المفوضية إلى أنه سيتم فتح سجل للتعازى فى وفاة مانديلا، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا .

أ.ش.أ