المجلس القومي لحقوق الانسان يقوم بزيارة السجن المركزى بالعريش

قام الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بأول زيارة للسجن المركزى بالعريش بمحافظة شمال سيناء للاطلاع على ما يعانيه المسجونين من مشكلات والعمل على تذليلها .

وأكد الدكتور صلاح سلام أن حجاج الصعيدى عضو المكتب التنفيذى بشمال سيناء انه التقى جميع نزلاء السجن وعددهم 107 متهمين فى مختلف عنابر السجن، وأن مشاكل وشكاوى المسجونين تمثلت فى أن كثير منهم في الحبس الاحتياطي، ولم تصدر ضدهم أي أحكام بالإدانة، وذلك نظرا لظروف انتقال مقر عقد المحكمة الى الاسماعيلية بسبب الظروف الأمنية، وأن ما يتم تجاههم هو تجديد الحبس بالنسبة لهم لعدم عرضهم على هيئة المحكمة، لافتًا إلى أن المسجونين طالبوه بسرعة عرضهم على المحكمة لتقرير مصيرهم.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع مدير الأمن ومأمور السجن وبعض المسئولين فى المحافظة على حل المعوقات وازالة أسباب الشكاوى، لاسيما الخاصة بسرعة عقد هيئة المحكمة بالعريش لعرض المتهمين عليها لاصدار الأحكام اللازمة وانهاء حالات الحبس الاحتياطى لهم، ودعم الرعاية الطبية بزيادة عدد الأطباء وتوفير الأدوية المناسبة، وتوفير حمام أفرنجى مريح للمرضى والمعاقين، وكذا إعداد سرادق أسبوعى أمام السجن لزيارة الأهالى وأسر المسجونين لذويهم .

وأشار إلى أنه سيتم اعداد تقرير وعرضه على المجلس القومى لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكل المسجونين .