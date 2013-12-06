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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على وزارة الدفاع اليمنية

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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على وزارة الدفاع اليمنية الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على وزارة الدفاع اليمنية

أدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بشدة  الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية في العاصمة صنعاء أمس وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وأكد سموه في تصريح اليوم أن دولة الامارات تدين بشدة هذا العمل الاجرامي وتجدد موقفها الثابت الرافض للعنف بجميع أشكاله وصوره أيا كان مصدره .. وتشجب بأشد العبارات ذلك العمل الإرهابي الغادر والجبان الذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية .


> وأعرب سموه عن تعاطف الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر ضحايا هذا العمل الاجرامي.. وأكد تضامن دولة الامارات ودعمها للجمهورية اليمنية الشقيقة في مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه.  
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