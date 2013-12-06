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«مراسلون بلا حدود»: المحكمة العسكرية اللبنانية تقضي بحبس صحفي 6 أشهر

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«مراسلون بلا حدود»: المحكمة العسكرية اللبنانية تقضي بحبس صحفي 6 أشهر «مراسلون بلا حدود»: المحكمة العسكرية اللبنانية تقضي بحبس صحفي 6 أشهر
قالت منظمة «مراسلون بلا حدود»، الجمعة، إن المحكمة العسكرية في لبنان حكمت على المراسل الصحفي، رامي عيشة، بالحبس 6 أشهر، مطالبة «بإلغاء الدعوى القضائية» بحقه.وشجبت المنظمة، في بيان، «الحكم الصادر غيابيًا من المحكمة العسكرية في بيروت في 25 نوفمبر 2013، والقاضي بعقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بحق الصحفي رامي عيشة».وأوضحت أن «عيشة» اعتقل في أواخر أغسطس، بينما كان ينجز تقريرًا حول الاتجار بالأسلحة في الضاحية الجنوبية لبيروت «معقل حزب الله الشيعي»، مشيرة إلى أنه رغم إطلاق سراحه في سبتمبر إلا أنه ظل متابعًا بتهمة شراء الأسلحة.وانتقدت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، وتُعنى بالدفاع عن حقوق الصحفيين «عدم فتح تحقيق لكشف المعتدين على رامي عيشة خلال فترة اعتقاله، رغم ما قدمه هذا الأخير من ادّعاءات حول تعرضه للتعذيب».ويراسل «عيشة» عددًا من وسائل الإعلام الغربية، منها مجلة «تايم» الأمريكية، والموقع الإلكتروني لمجلة «دير شبيجل» الألمانية.

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