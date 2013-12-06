أخبار عاجلة

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وليام هيج : الحل السلمي في سوريا يستوجب رحيل الأسد

Google+ Print
وليام هيج : الحل السلمي في سوريا يستوجب رحيل الأسد وليام هيج : الحل السلمي في سوريا يستوجب رحيل الأسد

وليام هيج

 

اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن الحل السلمي في سوريا يستوجب رحيل الرئيس بشار الاسد عن الحكم، وذلك في تصريحات أدلى بها على هامش زيارة له الى الكويت.

وقال هيج “كنا دائماً شديدي الوضوح لجهة ان الحل السلمي في سورية يستوجب رحيل الرئيس الاسد”، وذلك اثر لقائه نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، وأضاف الوزير الذي تدعم بلاده المعارضة السورية “من المستحيل التخيل انه بعد كل هذا العدد من القتلى وكل الدمار، يمكن لنظام مضطهد قتل شعبه الى هذا الحد” ان يبقى في السلطة.

وادى النزاع السوري المستمر منذ 33 شهرا الى مقتل اكثر من 126 الف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، ودمار هائل في مختلف المناطق السورية تقدر كلفته بعشرات بلايين الدولارات.

اضاف هيغ “من المستحيل ان نتخيل، وفق ما اعتقد، ان الرئيس الاسد يمكن ان يبقى مستقبلا في مقدمة الصورة في سورية”، وذلك مع اقتراب موعد مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده في 22 يناير، سعيا للتوصل الى حل للازمة السورية.

وابدى النظام والمعارضة استعدادهما للمشاركة في هذا المؤتمر، الا ان مواقفهما متباينة حول الاهداف المرجوة منه، لا سيما دور الرئيس الاسد.

وأكدت دمشق هذا الاسبوع على لسان وزير الاعلام عمران الزعبي ان الاسد هو الذي سيقود المرحلة الانتقالية في البلاد، في حين ترفض المعارضة اي دور للرئيس السوري في هذه المرحلة، واعتبر هيغ في تصريحاته ان بقاء الاسد في منصبه سيكون “عقبة امام السلام”، وان بريطانيا او اي دولة غربية لن تقبل به.

وقال “نعتقد انه من الضروري جدا أن يرحل”، مجدداً التذكير بأن حكومة بلاده تعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، الممثل الشرعي للشعب السوري، ومن المقرر ان يزور رئيس الائتلاف أحمد الجربا الكويت صباح السبت في زيارته الرسمية الاولى الى هذه الدولة الخليجية.

من جهته، شدد وزير الخارجية الكويتي على اهمية هذه الزيارة التي تأتي وسط التحضيرات لجنيف 2، وقبيل انعقاد مؤتمر “الكويت 2″ للمانحين المتوقع عقده منتصف يناير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا