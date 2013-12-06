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تأجيل حفل عمرو دياب في دبي لأسباب غامضة

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تأجيل حفل عمرو دياب في دبي لأسباب غامضة تأجيل حفل عمرو دياب في دبي لأسباب غامضة

لن يتمكّن محبّو حفل الفنان في دبي، من حضور حفلته التي كانت مقررة اليوم الجمعة القادمة في برج بارك، داون تاون، بسبب ظروف غير متوقعة، كما أعلنت الصفحة الرسمية للفنان، الذي أكد حرصع على إقامة حفل لجمهور دولة الأمارات العربية المتحدة، وتقرر موعد الحفل الجديد يوم الجمعة ١٧ يناير .٢٠١٤
وجاء في إعلان التأجيل "ببالغ الأسف أتخذ هذا القرار ونعتذر عن أي أزعاج حدث للجمهور ولمهرجان دبي السينمائي الدولي"..
أما الجمهور الذي اشترى تذاكر الحفل، سيكون له الحق في الدخول بها إلى حفل يناير القادم للفنان عمرو دياب، كما يحقّ له استرجاع ثمن التذاكر.

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