سيّد زيان يبحث عن علاج خارج مصر!

أكدت مصادر مقربة جداً من الفنان الكبير سيّد زيان لـ"سيدتي نت" أن أسرته تبحث عن حلّ لعلاجه خارج مصر، بعدما فشلت أساليب العلاج الطبيعي التقليدية المتبعة في مصر.

وأفادت المصادر أن الفنان الكوميدي بحاجة إلى أجهزة متطورة كونه مصاب بجلطة في المخ، وقد أثرت في نطقه للكلام، وفي المدّة التي يمكن أن يتحدّث خلالها.

وكان الفنان سيد زيان قد تلقى العلاج مؤخراً على نفقة القوات المسلحة، طبقاً لقرار وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، برغم أن الفنان الكوميدي مقتدر مادياً، ولديه ممتلكات عديدة، إلا أنّه لا يمتلك أموالاً سائلة.

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