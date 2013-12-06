الفنانون يحرقون مفاجآتهم الفنية لتقديم واجب العزاء

شهدت الأسابيع القليلة الماضية وفاة العديد من آباء وأمهات الفنانين، ممّا اضطر عدد كبير من الفانين لأداء واجب العزاء ومواساة أصدقائهم.

إلى هنا، ليست هناك أزمة. ولكن الأزمة تتمثل في أن الفنان، عندما يقدّم عملاً فنياً جديداً يظلّ حريصاً على أن يبقي اللوك الخاصّ بالشخصية في طي الكتمان، حتى لا تتكشف أيّ تفاصيل حولها. ولكن عندما يتعلق الأمر بأداء الواجب فكلّ شيء يهون.

عزاء والد أحمد عز كشف اللوك الخاصّ بالعديد من الفنانين، وكان على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، الذي ظهر بذقن طويلة وشعر طويل، وهو اللوك الذي سيظهر عليه بالتأكيد في فيلمه الجديد "الفيل الأزرق"، الذي سيعرض في السينمات قريباً.

أحمد السقا أيضاً حضر العرض في لوك شخصيّة منصور الحفني، التي أطلّ بها في فيلم الجزيرة. ويبدو أن لوك الشخصية لم تطرأ عليه أيّ تغييرات، وسيظل كما هو في الجزء الثاني من الفيلم الذي سيعرض في وقت قريب أيضاَ.

أكثر لوك أثار الدهشة والاستغراب هو اللوك الذي ظهرت به منة شلبي، في عزاء المخرج هشام عكاشة، إذ ظهرت بشعر قصير أثار دهشة الكثيرين من ناحية، وسخرية البعض من ناحية أخرى. ولكن يبدو أنه اللوك الذي ستظهر به منة في فيلم "رسائل الحب"، مع المخرج داوود عبد السيد، بالرغم من أن الفيلم يواجه حالياً أزمات إنتاجية، ولم يبدأ تصويره بعد.

النجم يحيى الفخراني يعود إلى الدراما التلفزيونية هذا العام، حيث يقدم مسلسل "دهشة". ويقدم الفخراني في العمل شخصية صعيديّة، ما اضطره إلى تربية ذقنه مرة أخرى، وظهر بلوك المسلسل في عزاء المخرج هشام عكاشة أيضاً.

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